Англія

Наставник "червоних дияволів" вірить у прогрес попри провальний сезон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився своїми думками про підсумки непростого сезону в АПЛ, за підсумками якого його команда посіла лише 15-те місце в турнірній таблиці.

"Це був дуже складний сезон без трофеїв. Проте клуб великий, він живий і проходить етап трансформації. Не всі це бачать або готові зрозуміти, але, на мою думку, ми як команда стаємо сильнішими", — зазначив Аморім.

Тренер також звернув увагу на проблему з реалізацією моментів: "У низці матчів ми просто не могли забити, і це, звісно, вплинуло на результати".

Втім, він відзначив і позитив: "Особливо я б виокремив зв’язок з уболівальниками – це справді відчуття єдності. І це лише початок чогось нового", — підкреслив португальський наставник.

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