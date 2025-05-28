Англія

Іспанський хавбек вже підписав усі документи для трансферу з Реал Сосьєдада — сума угоди склади 51 млн фунтів стерлінгів.

Центральний півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді перебуває за крок від переходу до лондонського Арсеналу та готується стати першим літнім новачком "канонірів".

Як повідомляє журналіст Семі Мокбел із BBC Sport, 26-річний іспанець готується пройти медичне обстеження, після чого лондонський клуб офіційно оголосить про трансфер.

Усі документи між сторонами вже підписано, а структура виплат повністю узгоджена — Арсенал активував клаусулу в розмірі 51 млн фунтів стерлінгів. Попри відсутність терміновості з боку клубів, медогляд мають організувати найближчим часом, аби закрити угоду якнайшвидше.

Арсенал тривалий час уважно стежив за Субіменді, який за останні роки став ключовим гравцем Реала Сосьєдад й одним із найкращих опорників Європи. Його неодноразово пов’язували з переходом до Барселони, Реала та Ліверпуля, однак саме команда Мікеля Артети виявилася найрішучішою — до того ж, Емірейтс напередодні залишив досвідчений Жоржиньо на правах вільного агента.

Субіменді провів 180 матчів у Ла Лізі, відзначившись 6 голами та 6 асистами. Він є лідером Реала Сосьєдад за кількістю передач у сезоні та демонструє 84% точності.

Окрім Субіменді, як зазначає джерело, Арсенал планує підписати нового нападника — серед головних кандидатів Беньямін Шешко та Віктор Дьокереш. Також тривають перемовини щодо нових контрактів для Букайо Сака, Вільямом Саліба, Томасом Парті, Габріелем "Біг Габі" та інших ключових гравців.