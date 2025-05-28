Іспанський хавбек вже підписав усі документи для трансферу з Реал Сосьєдада — сума угоди склади 51 млн фунтів стерлінгів.
Мартін Субіменді
28 травня 2025, 21:15
Центральний півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді перебуває за крок від переходу до лондонського Арсеналу та готується стати першим літнім новачком "канонірів".
Як повідомляє журналіст Семі Мокбел із BBC Sport, 26-річний іспанець готується пройти медичне обстеження, після чого лондонський клуб офіційно оголосить про трансфер.
Усі документи між сторонами вже підписано, а структура виплат повністю узгоджена — Арсенал активував клаусулу в розмірі 51 млн фунтів стерлінгів. Попри відсутність терміновості з боку клубів, медогляд мають організувати найближчим часом, аби закрити угоду якнайшвидше.
Арсенал тривалий час уважно стежив за Субіменді, який за останні роки став ключовим гравцем Реала Сосьєдад й одним із найкращих опорників Європи. Його неодноразово пов’язували з переходом до Барселони, Реала та Ліверпуля, однак саме команда Мікеля Артети виявилася найрішучішою — до того ж, Емірейтс напередодні залишив досвідчений Жоржиньо на правах вільного агента.
Субіменді провів 180 матчів у Ла Лізі, відзначившись 6 голами та 6 асистами. Він є лідером Реала Сосьєдад за кількістю передач у сезоні та демонструє 84% точності.
Окрім Субіменді, як зазначає джерело, Арсенал планує підписати нового нападника — серед головних кандидатів Беньямін Шешко та Віктор Дьокереш. Також тривають перемовини щодо нових контрактів для Букайо Сака, Вільямом Саліба, Томасом Парті, Габріелем "Біг Габі" та інших ключових гравців.