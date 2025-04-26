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Для команди із Глазго цей титул став 55 в історії.

Селтік у матчі 34 туру чемпіонату Шотландії в гостях розгромив Данді Юнайтед з рахунком 5:0, завдяки чому став чемпіоном своєї країни.

Перемогу команді з Глазго принесли забиті м'ячі у виконанні Раяна Стрейна, який зрізав сферу у свої ворота, а також Адама Іди та Ніколаса Кюна, які оформили по дублю.

Таким чином, Селтік набрав 84 очки і став недосяжним для своїх конкурентів, у тому числі для Рейнджерс, на рахунку яких 66 балів.

Для Селтіка це четвертий чемпіонський титул поспіль і 55 в історії клубу з Глазго.