Англія

Сума трансферу становитиме близько 15 мільйонів євро.

Півзахисник Фламенгу Карлос Алькарас стане повноцінним гравцем Евертона у літнє трансферне вікно.

За інформацією джерела, керівництво "ірисок" ухвалило рішення активувати опцію викупу 22-річного аргентинця, орендованого в лютому цього року.

Також зазначається, що сума трансферу складе 15 мільйонів євро, а ще три мільйони прописані у якості бонусів.

У другій половині нинішнього сезону Алькарас провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Гує продовжить контракт із Евертоном.