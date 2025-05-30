Сума трансферу становитиме близько 15 мільйонів євро.
Карлос Алькарас, Getty Images
30 травня 2025, 09:20
Півзахисник Фламенгу Карлос Алькарас стане повноцінним гравцем Евертона у літнє трансферне вікно.
За інформацією джерела, керівництво "ірисок" ухвалило рішення активувати опцію викупу 22-річного аргентинця, орендованого в лютому цього року.
Також зазначається, що сума трансферу складе 15 мільйонів євро, а ще три мільйони прописані у якості бонусів.
У другій половині нинішнього сезону Алькарас провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Гує продовжить контракт із Евертоном.