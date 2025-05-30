Англія

Новий тренер леверкузенців Ерік тен Гаг прагне запросити колишніх підопічних з Манчестер Юнайтед, але боротьба за Гарначо обіцяє бути непростою.

Леверкузенський Баєр активно готується до нового сезону і розглядає варіанти посилення складу. За інформацією з німецьких джерел, клуб зацікавлений у трансферах Антоні та Алехандро Гарначо з Манчестер Юнайтед.

Ініціатором потенційного підписання виступає новий головний тренер леверкузенців Ерік тен Гаг, який нещодавно очолив команду після відходу з Манчестер Юнайтед. Наставник добре знає обох гравців: з Антоні він працював ще в Аяксі, а з Гарначо — у Манчестері.

Втім, угода щодо аргентинського вінгера виглядає малоймовірною. На Гарначо також претендують італійські гранди — Мілан та Наполі, які активно включилися в боротьбу за молодого таланта.

Раніше Аморім повідомив Гарначо про необхідність шукати новий клуб.