Німеччина

Серед них — Антоні та Гарначо.

Новий головний тренер леверкузенського Баєра Ерік тен Гаг назвав двох футболістів, яких бажає бачити в команді. Йдеться про двох гравців його колишньої команди Манчестер Юнайтед — Антоні та Алехандро Гарначо, повідомляє Kicker.

Антоні зараз на правах оренди виступає за Бетіс. Гравець не раз зізнавався, що щасливий і розглядає варіант залишитися в Ла Лізі.

Гарначо продовжує грати в складі МЮ, проте не завжди знаходить спільну мову з наставником команди Рубеном Аморімом.

Тен Гаг очолив Баєр після відходу в мадридський Реал колишнього наставника команди Хабі Алонсо, який у сезоні-2023/24 привів команду до першого в історії чемпіонського титулу в Бундеслізі.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд зберігає інтерес у переході до Барселони.