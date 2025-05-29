Найближчий сезон футболіст проведе у чемпіонаті Австрії.
Тім Ерман, ФК Баєр
29 травня 2025, 18:20
Центральний захисник Бохума Тім Ерман став гравцем леверкузенського Баєра, повідомляє прес-служба клубу.
Деталі угоди щодо трансферу 21-річного німця не розголошуються, а його контракт з Бохумом, який вилетів до Другої Бундесліги, був розрахований до літа 2026 року.
За інформацією ЗМІ, контракт з "аптекарями" розрахований до літа 2029 року.
Найближчий сезон Ерман проведе у складі австрійського Штурму на правах оренди – до цього він уже виступав в Австрії за Вольфсберг у сезоні-2023/24.
Нинішнього сезону Ерман провів 30 матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.