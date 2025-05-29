Німеччина

Найближчий сезон футболіст проведе у чемпіонаті Австрії.

Центральний захисник Бохума Тім Ерман став гравцем леверкузенського Баєра, повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди щодо трансферу 21-річного німця не розголошуються, а його контракт з Бохумом, який вилетів до Другої Бундесліги, був розрахований до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, контракт з "аптекарями" розрахований до літа 2029 року.

Найближчий сезон Ерман проведе у складі австрійського Штурму на правах оренди – до цього він уже виступав в Австрії за Вольфсберг у сезоні-2023/24.

Нинішнього сезону Ерман провів 30 матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.