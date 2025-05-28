Англія

Солідна сума для аутсайдера, який вилетів до Чемпіоншипу.

Ліверпуль за проведений сезон в англійській Прем'єр-лізі, що призвів до чемпіонства, отримав 181,5 мільйонів фунтів стерлінгів призових. Про це повідомляє The Athletic.

Арсенал за друге місце в АПЛ отримав 177,8 млн фунтів стерлінгів, а Манчестер Сіті — 171,5 млн за третє.

Челсі та Ньюкасл, які гарантували собі місця у Лізі чемпіонів, заробили 169,5 та 165,8 млн відповідно.

Також зазначається, що Саутгемптон за останнє місце в АПЛ отримав 110,9 млн. Іпсвіч отримав – 112,9 млн, а Лестер – 119,2 млн.

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