Англія

Українець може піти на підвищення.

Англійські Ньюкасл Юнайтед та Манчестер Сіті уважно спостерігають за прогресом українського центрального захисника Борнмута Іллі Забарного. Про це повідомляє The Paper.

За інформацією джерела, "сороки" є головним претендентом на підписання 22-річного українця. В послугах Іллі особисто зацікавлений головний тренер Ньюкасла Едді Гау, який давно є прихильником гравця.

Зазначається, що у Забарному також зацікавлені Манчестер Сіті, але "містяни" наразі не робили жодних кроків щодо підписання гравця збірної України.

Борнмут хоче отримати за свого захисника близько 60 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 37 матчів, в яких отримав чотири жовті та одну червону картки.