Англія

"Сороки" повертаються до ЛЧ.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився після виходу до Ліги чемпіонів за підсумками сезону-2024/25 в АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Прекрасне відчуття, це величезне досягнення для Ньюкасла. Природно, коли програєш, з'являється розчарування, але, думаю, його перекриває той факт, що за 38 матчів ми заслужили право брати участь у Лізі чемпіонів в наступному сезоні. Це важливий момент для клубу.

Досвід, який ми отримали два роки тому в Лізі чемпіонів, допоможе нам безмежно. Ми відчували, що виросли під час змагань, тому я думаю, що команда стала сильнішою. Я думаю, що ми краще підготовлені як фізично, так і морально до майбутніх змагань. Ми також пережили важку кризу травм в минулому сезоні, тому з цього потрібно винести уроки, і, сподіваюся, якщо це можливо, ми зможемо досягти успіху.

В це трансферне вікно, ми повинні бути активні, і я впевнений, що так і буде. Ми не набирали багато гравців протягом трьох останніх вікон, і я думаю, що в кінцевому підсумку це може наздогнати вас наприкінці, якщо ви продовжите не мінятися, тому що зміни є важливою частиною динаміки команди. Я думаю, ми відчуваємо це, і я думаю, що ми потенційно відчували це минулого літа, саме тому гравці так добре впоралися, щоб довести успіх до кінця. Так, це буде велике трансферне вікно для клубу", — сказав Гау.

За підсумками 38 зіграних турів в АПЛ Ньюкасл посів 5 місце в турнірній таблиці, набравши загалом 66 пунктів.