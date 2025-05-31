Англія

Нідерландець залишає Мілан?

Півзахисник італійського Мілана Тіяні Рейндерс знаходиться за крок від переходу в Манчестер Сіті. Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, угода між "россонері" та "містянами" вже узгоджена. Мілан отримає за 26-річного нідерландця 75 млн. євро. Таким чином, цей трансфер стане рекордним в історії італійського клубу. Наразі найдорожчим продажем клубу є перехід Кака до мадридського Реала за 67 млн. євро.

Зазначається, що Ман Сіті форсує перехід Рейндерса, тому що хоче його заявити на Клубний чемпіонат світу, який стартує 15-го червня.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Тіяні Рейндерс відіграв за Мілан 54 матчі, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Рейндерс хоче грати за Манчестер Сіті.