Англія

Нідерландець не бажає виступати у складі Реала.

Півзахисник італійського Мілана Тіяні Рейндерс бажає грати у складі Манчестер Сіті в наступному сезоні. Про це повідомляє Sky Sport France.

За інформацією джерела, на нідерландського футболіста претендують мадридський Реал та Ман Сіті. Сам гравець вже зробив остаточний вибір на користь англійського клубу.

Зазначається, що Рейндерс мріє грати під керівництвом Пепа Гвардіоли, що стало вирішальним чинником у виборі наступного місця роботи для півзахисника. 26-річний півзахисник захоплюється футболом команд іспанського фахівця та впевнений, що його ігровий стиль ідеально підходить під вимоги Гвардіоли.

Підкреслюється, що "містяни" вже практично погодили умови особистого контракту Рейндерса.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро. Цього сезону Тіяні Рейндерс відіграв за Мілан 53 матчі, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мілан хоче отримати за Рейндерса 90 мільйонів євро.