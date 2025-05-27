Англія

Ще один топ-клуб претендує на талановитого гравця Ліона.

Манчестер Сіті розглядає можливість придбання правого вінгера Ліона Раяна Шеркі, передає видання The Telegraph.

Ліон повідомив бажаючих про цінник на Шеркі

"Містяни" раніше вийшли з боротьби за атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца. Талановитий 21-річний француз є доступнішою з фінансової точки зору альтернативою.

Шеркі теж спроможний закрити позицію плеймейкера. Проте, видання звертає увагу на його "низьку працездатність" на полі в порівнянні з іншими, активно пресингуючими півзахисниками.

Раніше повідомлялося про інтерес Манчестер Сіті до опорника Брюгге (Ардон Яшарі), а також центрального та атакувального півзахисників Мілана (Тіджані Рейндерс) і Ноттінгем Форест (Морган Гіббс-Вайт).

За Раяном, контракт якого з Ліоном розраховано до кінця червня 2026 року, слідкує й Манчестер Юнайтед. Порталом transfermarkt він оцінюється в 35 млн євро.

На рахунку Шеркі 12 голів і 20 асистів у 44-х матчах усіх турнірів уже завершеної кампанії. У березні 2025-го він установив рекорд Ліги Європи, а в травні потрапив до 11-ки найкращих гравців єврокубка в сезоні-2024/25.