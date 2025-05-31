Англія

Француз може залишити Енфілд Роуд?

Центральний захисник англійського Ліверпуля Ібраїма Конате висловився про своє майбутнє в мерсісайдському клубі. Цитує 26-річного француза The Independent.

"Переговори з клубом просуваються не дуже, але мій агент зустрічався з представниками клубу минулого тижня. Я не знаю, що буде далі.

Клуб зробив мені пропозицію, я надав їм свою відповідь, наразі на цьому все. Я нічого не просив у Ліверпуля, незважаючи на те що про це писали в соціальних мережах", — заявив Конате.

Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Ібраїма Конате відіграв за Ліверпуль 42 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.