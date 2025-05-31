Англія

Угода з аргентинцем розрахована до літа 2027 року.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту з півзахисником Карлосом Алькарасом.

Угода з 22-річним аргентинцем розрахована до літа 2027 року.

Алькарас виступав у складі "ірисок" з лютого цього року на правах оренди, а його контракт належав Фламенгу.

Раніше була інформація, що сума викупу футболіста становитиме близько 18 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

У другій половині сезону Алькарас провів 16 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.