Англія

Чергова нагорода єгиптянина.

Мохамед Салах вп’яте в кар’єрі став володарем нагороди Standard Chartered Men's Player of the Season, яка вручається найкращому футболісту Ліверпуля за підсумками сезону.

У сезоні-2024/25 Салах забив 29 голів і віддав 18 асистів у Прем'єр-лізі, допомігши "червоним" здобути другий чемпіонський титул у його кар’єрі. За підсумками року він також здобув Золоту бутсу (вчетверте) та звання найкращого плеймейкера ліги (вдруге).

Усього в усіх турнірах форвард оформив 34 голи та 23 результативні передачі. Він також став гравцем сезону АПЛ, здобув приз Футболіста року за версією Асоціації футбольних журналістів та чотири рази визнавався гравцем місяця в Ліверпулі.

У грудні Салах обійшов легендарного Біллі Лідделла за кількістю голів за Ліверпуль, а в березні піднявся на третє місце в історії клубу, випередивши Гордона Годжсона. На завершення сезону він провів свій 400-й матч за "червоних" і підписав новий контракт із клубом.

Наразі на рахунку Салаха — 245 голів у футболці Ліверпуля, і він лише на 40 голів відстає від другого найкращого бомбардира в історії клубу Роджера Ганта. Водночас у рейтингу найкращих снайперів Прем’єр-ліги він вже п’ятий (186 голів) і лише в одному результативному ударі від Ендрю Коула, що на четвертій позиції.