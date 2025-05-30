Чемпіонський Ліверпуль представлений чотирма гравцями.
Мохамед Салах, Getty Images
30 травня 2025, 12:35
Авторитетний спортивний телеканал ESPN на своєму офіційному сайті презентував символічну збірну англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2024/25.
До кращих потрапили чотири представники чемпіонського Ліверпуля.
Збірна сезону АПЛ за версією ESPN:
Воротар: Матц Селс (Ноттінгем Форест).
Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Джеймс Тарковські (Евертон), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Ентоні Робінсон (Фулгем).
Півзахисники: Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Коул Палмер (Челсі).
Нападники: Луїс Діас (Ліверпуль), Мохамед Салах (Ліверпуль), Александер Ісак (Ньюкасл).
Також телеканал назвав ім'я найкращого гравця сезону, яким було визнано нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль заробив 181 млн фунтів стерлінгів за чемпіонство в АПЛ.