Англія

Айнтрахт Франкфурт ще не отримував пропозицій щодо 22-річного француза — ціна питання 100 млн євро.

Напередодні з'явилася неофіційна інформація про те, що форвард Іпсвіч Таун Ліам Делап готується стати новим гравцем лондонського Челсі та перебуває на стадії проходження медогляду, проте на цьому, схоже, підсилення "пенсіонерами" цієї позиції не обмежиться.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Челсі продовжує бути одним з найактивніших претендентів на підписання Юго Екітіке. лондонський клуб провів черговий раунд переговорів, однак інтерес до нападника Айнтрахта з Франкфурта проявляють і інші команди.

Німецький клуб поки не отримував офіційних пропозицій, однак не виключає можливості продажу 22-річного француза вже в поточне трансферне вікно. При цьому Айнтрахт чітко позначив свої вимоги: вартість пакету для потенційної угоди оцінюється у 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль також вступив у серйозну боротьбу за Юго Екітіке, який за підсумками завершеного сезону забив 22 голи та віддав 12 асистів у 48 матчах.