Англія

Список із 10 топгравців очолив капітан Ліверпуля, а також увійшли молоді таланти Кубарсі та Гюйсен.

Авторитетне видання ESPN опублікувало свіжий рейтинг найкращих футболістів світу, розділивши його за позиціями. У категорії центральних захисників найвищу оцінку отримав Вірджил ван Дейк із Ліверпуля, якого назвали найкращим оборонцем планети на цю мить.

До десятки також увійшли два представники Арсеналу — Вільям Саліба, який посів друге місце, та Габріел Магальяєс, що розташувався на четвертій позиції. Трійку лідерів замикає досвідчений Антоніо Рюдігер з мадридського Реала.

Повний топ-10 центральних захисників за версією ESPN виглядає так:

1. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)

2. Вільям Саліба (Арсенал)

3. Антоніо Рюдігер (Реал)

4. Габріел Магальяєс (Арсенал)

5. Алессандро Бастоні (Інтер)

6. Пау Кубарсі (Барселона)

7. Маркіньос (ПСЖ)

8. Ібраїма Конате (Ліверпуль)

9. Муріло (Ноттінгем Форест)

10. Дін Гюйсен (Реал)

Додамо, що раніше Ліверпуль продовжив контракт із Салахом.