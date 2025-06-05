Німеччина

Після невдачі з виходом у єврокубки РБ Лейпциг може втратити свого лідера, а Сіті готовий скористатися ситуацією.

Атакувальний півзахисник Хаві Сімонс опинився у сфері інтересів Манчестер Сіті. Англійський клуб розглядає нідерландця як резервний варіант на випадок, якщо не вдасться підписати Раяна Шеркі з Ліона, про що повідомляє французьке видання L’Équipe.

Сімонс офіційно став гравцем РБ Лейпциг минулої зими, коли ПСЖ погодився на повноцінний трансфер за 50 мільйонів євро без урахування бонусів. Проте через провальний сезон у Бундеслізі, де Лейпциг не зміг кваліфікуватися до єврокубків, майбутнє півзахисника в клубі опинилося під питанням.

Манчестер Сіті уважно стежить за розвитком ситуації. Наразі клуб активно веде переговори щодо трансферу Шеркі, але в разі зриву угоди готовий зробити ставку на Сімонса, який уже проявив себе як один із найяскравіших молодих гравців Європи.

У сезоні-2024/25 Хаві Сімонс провів 33 матчі за Лейпциг, забив 11 м’ячів та зробив вісім результативних передач.