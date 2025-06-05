Англія

Кепа може стати "каноніром".

Голкіпер Кепа Аррісабалага, права на якого належать Челсі, потрапив у сферу інтересів Арсеналу.

Іспанець провів минулий сезон у Борнмуті на правах оренди, проте "вишні" не стали викуповувати гравця.

За даними Sky Sports News, на Кепу націлився Арсенал. "Каноніри" розглядають можливість підписання 30-річного воротаря в нинішнє міжсезоння.

Кепа Аррісабалага провів 35 матчів за Борнмут у минулій кампанії, пропустивши 43 голи. Контракт футболіста з Челсі розрахований до середини наступного року.

Експерти відомого порталу Transfermarkt оцінюють вартість кіпера в 10 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Трубін та Лунін — в топ-5 найдорожчих воротарів світу за версією CIES.