Обидва футболісти продовжать виступати у складі "склярів".
Натаніел Клайн та Ремі Меттьюз, ФК Крістал Пелес
06 червня 2025, 09:40
Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нових контрактів з воротарем Ремі Меттьюзом та захисником Натаніелом Клайном.
Нова угода з 34-річним Клайном розрахована до літа 2026 року, а новий контракт 31-річного Меттьюза – до літа 2027 року.
Клайн виступає у складі "склярів" з 2020 року. Минулого сезону він провів 19 матчів, у яких віддав один асист.
Меттьюз захищає кольори Пелеса з 2021 року — в минулій кампанії він на полі не з'являвся.
За підсумками сезону Крістал Пелес набрав 53 очки та посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.