Англія

Обидва футболісти продовжать виступати у складі "склярів".

Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нових контрактів з воротарем Ремі Меттьюзом та захисником Натаніелом Клайном.

Нова угода з 34-річним Клайном розрахована до літа 2026 року, а новий контракт 31-річного Меттьюза – до літа 2027 року.

Клайн виступає у складі "склярів" з 2020 року. Минулого сезону він провів 19 матчів, у яких віддав один асист.

Меттьюз захищає кольори Пелеса з 2021 року — в минулій кампанії він на полі не з'являвся.

За підсумками сезону Крістал Пелес набрав 53 очки та посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.