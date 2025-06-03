Англія

Тьягу Джало може опинитися в АПЛ вже цього літа.

Захисник Ювентуса Тьягу Джало потрапив у шортлист Крістал Пелас на літнє трансферне вікно. Лондонський клуб активно вивчає можливість підписання 25-річного португальця.

Минулу частину сезону Джало провів в оренді у Порту, де, втім, не обійшлося без проблем — гравця звинувачували в порушенні дисципліни. Попри це, його потенціал продовжує привертати увагу клубів з топчемпіонатів.

Нагадаємо, що Джало приєднався до Ювентуса взимку, однак майже одразу був відправлений в оренду, не встигнувши проявити себе в Серії А.

Раніше повідомлялося, що воротар Порту та збірної Португалії погодився на перехід до Манчестер Сіті.