Технічним спонсором "шпор" є компанія adidas.
ФК Тоттенгем
03 червня 2025, 13:33
Лондонський Тоттенгем на своєму офіційному сайті презентував домашній комплект форми на сезон-2025/26.
Технічним спонсором "шпор", як і раніше, виступає відома німецька компанія adidas.
"У комплект форми-2025/26 увійшли тонкі зміни у темно-синіх рукавах минулого сезону: новий сірий та попелясто-сланцевий візерунок та традиційна лілейно-біла основа, що утворює зовнішню частину рукава", — йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, минулий сезон Тоттенгем завершив на 17 місці у турнірній таблиці АПЛ. Проте команда Анже Постекоглу виграла Лігу Європи, обігравши Манчестер Юнайтед.