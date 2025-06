Лондонський Тоттенгем на своєму офіційному сайті презентував домашній комплект форми на сезон-2025/26.

Технічним спонсором "шпор", як і раніше, виступає відома німецька компанія adidas.

"У комплект форми-2025/26 увійшли тонкі зміни у темно-синіх рукавах минулого сезону: новий сірий та попелясто-сланцевий візерунок та традиційна лілейно-біла основа, що утворює зовнішню частину рукава", — йдеться у заяві клубу.

