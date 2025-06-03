Англія

Технічним спонсором "шпор" є компанія adidas.

Лондонський Тоттенгем на своєму офіційному сайті презентував домашній комплект форми на сезон-2025/26.

Технічним спонсором "шпор", як і раніше, виступає відома німецька компанія adidas.

"У комплект форми-2025/26 увійшли тонкі зміни у темно-синіх рукавах минулого сезону: новий сірий та попелясто-сланцевий візерунок та традиційна лілейно-біла основа, що утворює зовнішню частину рукава", — йдеться у заяві клубу.

TAKE A VOW 🤍



Our 2025/26 home kit is now available exclusively at Spurs ✨ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2025

Нагадаємо, минулий сезон Тоттенгем завершив на 17 місці у турнірній таблиці АПЛ. Проте команда Анже Постекоглу виграла Лігу Європи, обігравши Манчестер Юнайтед.