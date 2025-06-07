Англія

Мілану дали 48 годин, щоб погодитися на умови "синіх".

Челсі активізував зусилля, щоб підписати воротаря Мілана Майка Меньяна, але часу обмаль. За інформацією трансферного експерта Фабріціо Романо, лондонський клуб не чекатиме довше 24–48 годин, щоб завершити угоду, адже прагне залучити француза до складу на Клубний чемпіонат світу.

"Сині" розглядають 29-річного Меньяна як ключове підсилення воротарської позиції, особливо на тлі сумнівів щодо гри нинішнього кіпера Роберта Санчеса. Контракт Меньяна з Міланом завершується влітку 2026 року, що робить цей момент ідеальним для Челсі, щоб підписати воротаря світового класу. Однак перемовини ускладнені: Мілан наполягає на сумі в 30 мільйонів євро, тоді як перша пропозиція Челсі, нижча за 20 мільйонів, була відхилена.

Романо оцінює шанси на трансфер у 45% станом на зараз, і рішення за Міланом — прийняти умови Челсі чи ні. Меньян, за чутками, дуже хоче перейти до Челсі та зіграти в Лізі чемпіонів, що додає тиску на переговори. Наступні два дні можуть стати вирішальними для цього трансферу.

Раніше повідомлялося, що Челсі погодив особистий контракт Гіттенса.