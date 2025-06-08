Англія

Валлієць продовжить виступи в Лондоні.

Лондонський Тоттенгем продовжив трудову угоду з універсальним захисником Беном Девісом. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

Зазначається, що новий контракт 32-річного гравця розрахований до 30 червня 2026 року.

"Бен перейшов до нас із Свонсі Сіті влітку 2014 року і відтоді є нашим постійним і надійним гравцем. Наразі він провів 358 матчів у всіх змаганнях, зрівнявшись із великим Дарреном Андертоном, і став одним із 29 гравців в історії, які зіграли за нас 350 і більше матчів. За його плечима 73 гри в єврокубках, і він лише на три гри відстає від рекорду за кількістю виступів у Європі за всю нашу історію.

За 11 років роботи в команді Бен забив дев'ять голів і 13 разів виводив команду на поле як капітан", — йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

У сезоні-2024/25 Бен Девіс відіграв за Тоттенгем 28 матчів та отримав п'ять жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем звільнив Постекоглу.