Англія

Харалампос Костулас може приєднатися до клубу АПЛ.

Брайтон веде переговори з Олімпіакосом із приводу потенційного трансферу центрального нападника Харалампоса Костуласа, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що клуб АПЛ запропонував за 18-річного грека 40 мільйонів євро. Харалампос пов'язаний із чемпіоном Греції розрахованим до кінця червня 2030 року контрактом.

Раніше пірейці відхилили пропозицію в розмірі близько 30 млн фунтів стерлінгів, яка включала перехід лівого вінгера Абдалли Сіма. Олімпіакос також бажає, щоб у будь-якій домовленості щодо Костуласа був пункт про отримання клубом відсотку від можливого майбутнього продажу гравця.

Протягом сезону-2024/25 Харалампос відзначився сімома голами й двома асистами в 35-ти матчах усіх турнірів. Ще п'ять результативних ударів на свій рахунок він записав у двох поєдинках за "молодіжку" (U-19).

Кампанією раніше п'ять голів і два асисти центрфорварда у восьми протистояннях допомогли Олімпіакосу виграти Юнацьку лігу УЄФА.

Нагадаємо, у лютому Брайтон за 25 млн євро придбав вихованця ПАОКа, яким цікавився Ліверпуль.