Англія

34-річний футболіст стане вільним агентом.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Хуанпе.

У 34-річного іспанця, який провів дев'ять років у каталонському клубі, закінчується контракт 30 червня і сторони вирішили його не продовжувати.

Хуанпе виступав за Жирону з літа 2016 року — на його рахунку 265 матчів (другий показник в історії клубу після Крістіана Стуані — 289), 13 голів та шість асистів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Хуанпе може продовжити кар'єру у чемпіонаті Мексики, де у його послугах зацікавлений Атлетіко Сан-Луїс.

Раніше повідомлялося, що Циганков зацікавив три клуби АПЛ.