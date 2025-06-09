Англія

Французький захисник прощається з лондонським клубом після трьох років у складі "молотобійців".

Центральний оборонець Курт Зума залишить Вест Гем по завершенні контракту, чинного до 30 червня 2025 року.

У сезоні-2024/25 француз виступав на правах оренди за Аль-Орубу з Саудівської Аравії, де провів 20 матчів і забив один гол.

Зума приєднався до Вест Гема у серпні 2021 року після переходу з Челсі за 35 мільйонів євро. Його найяскравішим досягненням у складі лондонців стала перемога в Лізі конференцій УЄФА у сезоні-2022/23.

До переходу у Вест Гем француз також захищав кольори Сент-Етьєна, Сток Сіті та Евертона.