Французький захисник прощається з лондонським клубом після трьох років у складі "молотобійців".
Курт Зума, Вест Гем
09 червня 2025, 20:46
Центральний оборонець Курт Зума залишить Вест Гем по завершенні контракту, чинного до 30 червня 2025 року.
У сезоні-2024/25 француз виступав на правах оренди за Аль-Орубу з Саудівської Аравії, де провів 20 матчів і забив один гол.
Зума приєднався до Вест Гема у серпні 2021 року після переходу з Челсі за 35 мільйонів євро. Його найяскравішим досягненням у складі лондонців стала перемога в Лізі конференцій УЄФА у сезоні-2022/23.
До переходу у Вест Гем француз також захищав кольори Сент-Етьєна, Сток Сіті та Евертона.