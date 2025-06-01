Україна

"Лелеки" наступну кампанію проведуть у Першій лізі.

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак дав свій коментар після вильоту з УПЛ.

Металіст 1925 — Лівий Берег 1:0 Відео гола та огляд матчу 01.06.2025

"Лелеки" за підсумками двох матчів плей-оф за місце серед "еліти" на сезон-2025/26 поступилися Металісту 1925 (0:2).

"Ми дуже сильно розчаровані результатом. Маємо його прийняти, зробити висновки і ще більше працювати. Вітаю Металіст 1925 з виконанням задачі, яку вони ставили перед собою.

Хочу подякувати уболівальникам за шалену підтримку, президенту, усім тим, хто переживав за нашу команду. У нас завжди була підтримка, навіть тоді, коли у Лівого Берега нічого не виходило. І на стадіоні, і в соцмережах відчували як нас підбадьорюють. Звісно, хочу висловити слова подяки ЗСУ, які роблять усе залежне, щоб у нас було мирне небо над головою.

Так, сьогодні були моменти, але не змогли забити. Якби це зробили, то на полі був би зовсім інший футбол. Можливо й була нервозність в діях наших підопічних, але ми заспокоювали хлопців. Вони були занадто заведені, хотіли довести самим собі, що варті грати в УПЛ. Як бачите, знервованість заважає, було багато помилок технічного характеру.

Щодо досвіду в УПЛ протягом цього сезону, то ми побачили, що гра в еліті — це зовсім інше. Виконавча майстерність має велику роль, в деяких матчах нас обігравали завдяки індивідуальній майстерності окремих гравців. Тут все на найвищому рівні — стадіони, уболівальники, робота пресслужб.

Чи повернемося за сезон до УПЛ? Не буду говорити наперед, адже в українському футболі ніхто не знає, що буде завтра.

Так, ми дали багатьом гравцям, які вибороли право грати в УПЛ цього сезону, проявити себе на новому рівні. Вони ще молоді хлопці, їм є куди додавати у футбольному плані. Вірю, що в цих виконавців Лівого Берега все буде добре в кар'єрі", — цитує Первака офіційний сайт Лівого Берега.

Раніше повернення Металіста 1925 до УПЛ прокоментував виконувач обов'язків головного тренера харківського клубу Олександр Чижов.