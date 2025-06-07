Півзахисник Манчестер Юнайтед має кілька варіантів продовження кар'єри після цього сезону.
Алехандро Гарначо, Getty Images
07 червня 2025, 18:18
Вінгер Алехандро Гарначо може покинути Манчестер Юнайтед уже цього літа.
За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, півзахисник розглядає варіанти трансферу, і до нього вже проявили інтерес кілька європейських грандів.
Одним із претендентів є леверкузенський Баєр, яким керує Ерік тен Гаг — знайомий із Гарначо ще за часів спільної роботи в Юнайтед. Також за гравцем активно стежать кілька клубів із Серії А. Крім того, не виключено, що аргентинець залишиться в англійській Прем'єр-лізі, адже щонайменше три клуби вже вийшли на контакт із його представниками.
У сезоні-2024/25 Гарначо провів 58 матчів у складі Манчестер Юнайтед, відзначившись 11 забитими м’ячами та 10 результативними передачами.
Раніше Аморім повідомив Гарначо про необхідність шукати новий клуб.