Англія

Півзахисник Манчестер Юнайтед має кілька варіантів продовження кар'єри після цього сезону.

Вінгер Алехандро Гарначо може покинути Манчестер Юнайтед уже цього літа.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, півзахисник розглядає варіанти трансферу, і до нього вже проявили інтерес кілька європейських грандів.

Одним із претендентів є леверкузенський Баєр, яким керує Ерік тен Гаг — знайомий із Гарначо ще за часів спільної роботи в Юнайтед. Також за гравцем активно стежать кілька клубів із Серії А. Крім того, не виключено, що аргентинець залишиться в англійській Прем'єр-лізі, адже щонайменше три клуби вже вийшли на контакт із його представниками.

У сезоні-2024/25 Гарначо провів 58 матчів у складі Манчестер Юнайтед, відзначившись 11 забитими м’ячами та 10 результативними передачами.

Раніше Аморім повідомив Гарначо про необхідність шукати новий клуб.