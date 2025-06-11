Нинішній керманич "бджіл" близький до Тоттенгема.
Скотт Паркер, Getty Images
11 червня 2025, 21:50
Головний тренер Бернлі Скотт Паркер є одним із трьох кандидатів на роль наступника Томаса Франка в Брентфорді, передає журналіст Фабріціо Романо.
"Бджоли" шукають наступного керманича на тлі дуже ймовірного відходу нинішнього. Раніше повідомлялося, що Франк має замінити Анже Постекоглу в Тоттенгемі.
Контракт Паркера з Бернлі розраховано до кінця червня 2027 року. У сезоні-2024/25 він допоміг "бордовим" повернутися до АПЛ.
Раніше 44-річний англієць також працював із Брюгге (12 матчів), Борнмутом (55), Фулгемом (105) і Тоттенгемом U-18 (25).