Англія

Нинішній керманич "бджіл" близький до Тоттенгема.

Головний тренер Бернлі Скотт Паркер є одним із трьох кандидатів на роль наступника Томаса Франка в Брентфорді, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Бджоли" шукають наступного керманича на тлі дуже ймовірного відходу нинішнього. Раніше повідомлялося, що Франк має замінити Анже Постекоглу в Тоттенгемі.

Контракт Паркера з Бернлі розраховано до кінця червня 2027 року. У сезоні-2024/25 він допоміг "бордовим" повернутися до АПЛ.

Раніше 44-річний англієць також працював із Брюгге (12 матчів), Борнмутом (55), Фулгемом (105) і Тоттенгемом U-18 (25).