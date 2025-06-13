Англія

Лондонський клуб розглядає 32-річного голкіпера ПСВ як варіант посилення після відходу Метта Тернера.

Крістал Пелес активно працює над підписанням нового воротаря на тлі кадрових змін у клубі.

Як повідомляє The Athletic, лондонці ведуть переговори з аргентинським кіпером ПСВ Вальтером Бенітесом, контракт якого з нідерландським клубом спливає наприкінці червня. Оскільки нову угоду з ПСВ ще не підписано, футболіст має право вільно вести перемовини з іншими командами.

Клуб із Премʼєр-ліги, який нещодавно здобув Кубок Англії, залишився без одного з воротарів — Метт Тернер повертається до Ноттінгем Форест після завершення оренди й очікується, що найближчим часом він перейде до французького Ліона. У такій ситуації Пелес зацікавлений у підписанні досвідченого Бенітеса, який міг би скласти конкуренцію основному голкіперу Діну Гендерсону.

У сезоні-2024/25 Бенітес провів 46 матчів у всіх турнірах за ПСВ, пропустивши 64 м’ячі та оформивши десять "сухих" матчів.