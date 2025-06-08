Англія

Діючий контракт футболіста з "орлами" розрахований до літа 2026 року.

Півзахисник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета незабаром може продовжити контракт з клубом. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного француза зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ювентус і на тлі цих чуток керівництво "орлів" хоче продовжити контракт з футболістом.

Діючий контракт француза розрахований до літа 2026 року і лондонці не хочуть втратити його безкоштовно наступного літа.

Нинішнього сезону Матета провів 46 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири гольові передачі.

За підсумками сезону Крістал Пелес посів 12 місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Клайн та Меттьюз продовжили контракти з Крістал Пелес.