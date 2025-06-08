Діючий контракт футболіста з "орлами" розрахований до літа 2026 року.
Жан-Філіп Матета, Getty Images
08 червня 2025, 17:52
Півзахисник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета незабаром може продовжити контракт з клубом. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного француза зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ювентус і на тлі цих чуток керівництво "орлів" хоче продовжити контракт з футболістом.
Діючий контракт француза розрахований до літа 2026 року і лондонці не хочуть втратити його безкоштовно наступного літа.
Нинішнього сезону Матета провів 46 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири гольові передачі.
За підсумками сезону Крістал Пелес посів 12 місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.
Раніше повідомлялося, що Клайн та Меттьюз продовжили контракти з Крістал Пелес.