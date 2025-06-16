Англія

Новачок лондонців може дебютувати на клубному чемпіонаті світу, а тренер вже бачить у ньому майбутнього лідера атаки збірної.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска переконаний, що новий нападник команди Ліам Делап має всі шанси стати основним форвардом збірної Англії у майбутньому. Проте наставник попередив молодого футболіста, що шлях до основи Челсі буде нелегким.

"Перед тим, як грати проти Іпсвіча, коли Ліам ще не був гравцем Челсі, я сказав, що, на мою думку, він потенційно може стати дев’ятим номером збірної Англії. І тепер, коли він з нами, я точно можу повторити: у мене немає жодних сумнівів, що він може стати дев’ятим номером у майбутньому.

Я ніколи не кажу гравцям, що вони будуть першим вибором. Посил завжди той самий: ти приходиш, працюєш наполегливо, більше, ніж інші нападники — і тоді можеш стати гравцем стартового складу. Розмова з Ліамом була досить чіткою.

Ліам чудово знає, наскільки важливий дев’ятий номер для цього клубу. Особисто я не бачу в цьому жодної проблеми. Він виглядає розслабленим, спокійним, і в нього все добре. З моменту приходу він добре працює. Ми знаємо один одного багато років, тому я знаю, що Ліам може дати нам, а він знає, що ми можемо дати йому, аби він покращився й став ще кращим гравцем", — сказав тренер.

Нагадаємо, нещодавно лондонський клуб оголосив про придбання таланта лісабонського Спортінга.