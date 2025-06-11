Англія

Лондонський клуб не розраховує на французького центрбека.

Напередодні стало відомо про те, що центральний захисник Аксель Дісасі не потрапив до складу Челсі для участі в майбутньому Клубному чемпіонаті світу-2025.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський клуб планує виставити на трансфер 27-річного француза вже цього літа.

Після оренди в Астон Віллі "сині" відкриті до пропозицій щодо продажу Дісасі. Челсі готовий розглянути варіанти трансферу, щоб оптимізувати склад перед новим сезоном.

У минулому сезоні Аксель Дісасі провів 27 матчів у всіх турнірах (1898 хвилин), в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти. Повідомлялося, що Астон Вілла не викуповуватиме французького центрбека після оренди.