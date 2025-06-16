Англія

Новачок Манчестер Сіті не приховує емоцій перед майбутнім протистоянням із принциповим суперником через образу за Ліон.

Раян Шеркі, який нещодавно приєднався до Манчестер Сіті, висловив рішуче бажання взяти реванш у Манчестер Юнайтед за поразку свого рідного клубу — Ліона. Французький півзахисник налаштований серйозно і не приховує своєї емоційної мотивації перед можливим матчем проти "червоних дияволів".

"Я приїхав вигравати усі матчі. Мені не сподобалося, що Манчестер Юнайтед обіграв Ліон, бо я ліонець. Тепер я чекаю на матч, щоб його (МЮ — прим.) знищити", — заявив Шеркі.

У сезоні-2024/25 Шеркі вже мав нагоду зустрітися з Манчестер Юнайтед у складі Ліона у чвертьфіналі Ліги Європи. Перша гра завершилася внічию 2:2, а в драматичному матчі-відповіді Ліон поступився з рахунком 4:5.

У сезоні-2024/25 Раян став одним із найкращих у Лізі 1, потрапивши до символічної збірної чемпіонату Франції — серед гравців, які не представляють ПСЖ. Справжній фурор він влаштував у матчах за молодіжну збірну Франції, зокрема проти англійців, а також відзначився національному рівні, дебютувавши за першу команду Франції в півфіналі Ліги націй проти Іспанії, де забив гол.