Англія

Сторони досягли домовленості про трансфер.

Лідс Юнайтед узгодив трансфер словенського захисника Яки Бійола з Удінезе. Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про суму трансферу — 22 мільйони євро з урахуванням бонусів. Також Лідс уже узгодив особисті умови контракту з 26-річним центральним оборонцем.

Бійол пройде медичне обстеження найближчим часом і офіційно приєднається до англійського клубу, який планує серйозно підсилити оборону перед поверненням до англійської Прем'єр-ліги.