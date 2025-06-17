Американський консорціум веде переговори щодо придбання англійського клубу.
Гарет Бейл, Getty Images
17 червня 2025, 08:15
Колишній гравець мадридського Реалу Гарет Бейл може стати співвласником Плімуту. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, 35-річний валієць був обраний лідером потенційного поглинання Плімута американським консорціумом.
Зазначається, що Бейл може зайняти роль у клубі, де виступає український захисник Максим Таловєров, схожу на ту, яка була у Луки Модрича у Свонсі.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Плімут вилетів з Чемпіоншипу до Ліги 1.
Раніше повідомлялося, що Клеверлі став новим головним тренером Плімута.