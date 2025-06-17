Англія

Американський консорціум веде переговори щодо придбання англійського клубу.

Колишній гравець мадридського Реалу Гарет Бейл може стати співвласником Плімуту. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 35-річний валієць був обраний лідером потенційного поглинання Плімута американським консорціумом.

Зазначається, що Бейл може зайняти роль у клубі, де виступає український захисник Максим Таловєров, схожу на ту, яка була у Луки Модрича у Свонсі.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Плімут вилетів з Чемпіоншипу до Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що Клеверлі став новим головним тренером Плімута.