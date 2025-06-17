Англія

Офіційної пропозиції від лондонців РБ Лейпциг ще не отримав.

Зараз Арсенал не має бажання за 80-100 млн євро оформити трансфер центрального нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що офіційної пропозиції щодо 22-річного словенця лондонський клуб ще не надав. Умови контракту з гравцем ще не повністю узгоджені, але оточення Беньяміна й "каноніри" продовжують контактувати.

Арсенал не перестав слідкувати й за центрфорвардом Спортінга Лісабон Віктором Дьокерешем. Наразі невідомо, чи зможе клуб АПЛ придбати 27-річного шведа за раніше усно узгоджені 60-70 млн євро, чи "леви" вимагатимуть більшої суми.

Раніше повідомлялося, що Баварія бачить у Шешко наступника Гаррі Кейна. Дьокереш попри інтерес Манчестер Юнайтед хоче поповнити склад саме Арсеналу.