Італія

Після оренди в Челсі та непростих відносин з Манчестер Юнайтед англієць відкритий до переїзду в Італію.

Італійські клуби активізують інтерес до Джейдона Санчо. Як повідомляє Fichajes, одразу два претенденти із Серії A — Наполі та Мілан — розглядають англійського вінгера як варіант для підсилення перед новим сезоном.

У Манчестер Юнайтед ситуація Санчо залишається напруженою: нестабільне становище в клубі та напруга у стосунках із керівництвом відкривають двері для трансферу. Клуб не виключає продаж, а сам гравець не проти змінити команду.

Санчо вірить, що нове середовище допоможе йому перезавантажити кар’єру:

"Він вважає, що нова команда і зміна атмосфери дозволять йому повернути стабільність і знову стати ключовим гравцем", — зазначає джерело.

Італійський напрямок виглядає для гравця привабливо, а Наполі та Мілан прагнуть скористатися моментом, щоб випередити потенційних конкурентів з інших ліг.

Минулого сезону 24-річний Санчо виступав за Челсі на правах оренди, де провів 41 матч, відзначився п'ятьма голами і десятьма результативними передачами.