Англія

Вінгер не залишиться на Олд Траффорд — гравець шукає новий клуб вже цього літа.

Джейдон Санчо не залишиться в Манчестер Юнайтед у наступному сезоні. Нагадаємо, що вінгер повернеться на Олд Траффорд після оренди в Челсі.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, клуб включив англійського вінгера до списку гравців, які виставлені на трансфер для поповнення бюджету.

Юнайтед планує активне літо на трансферному ринку, і продаж Санчо має стати частиною фінансової перебудови. Очікується, що вже найближчими днями представники футболіста почнуть шукати варіанти нового клубу.

24-річний футболіст провів 29 матчів за команду Енцо Марески, відзначившись двома голами і шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може придбати Мудрика.