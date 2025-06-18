Англія

Зокрема, португальця пов'язували з поверненням до рідної для нього Бенфіки.

Атакувальний півзахисник Бернарду Сілва виключив свій відхід із Манчестер Сіті влітку 2025 року, передає видання The Athletic.

Журналістам 30-річний португалець заявив, що збирається залишитися в складі "містян" на сезон-2025/26, після завершення якого договір про співпрацю між гравцем і клубом втратить чинність.

"Я мав варіанти в минулому, і цього року, як і тоді, мій вибір — залишитися в Манчестер Сіті. Цей сезон точно буде з Манчестер Сіті. Я збираюся залишитися, але очевидно, що роком пізніше я можу піти через контракт", — зазначив Сілва.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола призначив плеймейкера капітаном на Клубний чемпіонат світу-2025 і майбутню кампанію, хоча раніше гравця, який носитиме пов'язку, обирали шляхом голосування (команда + тренерський штаб).

"Містян" португалець представляє з липня 2017 року. Тоді Монако отримав за нього 50 млн євро. На рахунку Бернарду 71 гол і 72 асисти в 404-х матчах за МС у всіх турнірах із 17-ма трофеями.

Раніше півзахисника пов'язували з поверненням до рідної для нього Бенфіки, а також клубами чемпіонату Саудівської Аравії.

Зазначимо, що перший для підопічних Гвардіоли матч КЧС-2025 Сілва провів на лаві запасних. "Містяни" ж і без нього впоралися з мароканським Відадом (2:0). Далі їм протистоятимуть Аль-Айн (23.06) і Ювентус (26.06).