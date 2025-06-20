Франція

Паризький гранд намагається задовольнити солідні фінансові апетити Борнмута.

ПСЖ покращив свою пропозицію стосовно центрального захисника Борнмута Іллі Забарного до 55 мільйонів фунтів стерлінгів, передає журналіст Бен Джейкобс.

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Повідомляється, що повної домовленості щодо трансферу 22-річного українця між клубами наразі немає. "Вишні" хочуть отримати за нього понад 65 млн фунтів стерлінгів.

Наприкінці січня 2023 року Борнмут придбав Забарного в рідного для нього Динамо Київ за 22.7 млн євро. На рахунку Іллі один гол і один асист у 86-ти матчах за клуб АПЛ у всіх турнірах.

Контракт гравця з "вишнями" розраховано до кінця червня 2029-го. Раніше повідомлялося, що з паризьким грандом українець може підписати п'ятирічний договір про співпрацю.

За даними ЗМІ, у боротьбу за центрбека включилися Челсі й Ліверпуль.