Англія

22-річний захисник Борнмута Ілля Забарний став об’єктом інтересу європейських грандів — перемовини з французами ускладнились, а англійські топклуби готові втрутитися.

Центральний захисник збірної України та Борнмута Ілля Забарний опинився в епіцентрі гучної трансферної історії цього літа. Як повідомляє Sport.fr, у Парі Сен-Жермен виникли труднощі в перемовинах щодо трансферу оборонця — клуби ще не узгодили фінансові умови угоди.

Ситуацією одразу скористалися представники англійської еліти: Челсі та Ліверпуль активно включилися в боротьбу за талановитого українця. За останній сезон Забарний провів 39 матчів за Борнмут у всіх турнірах, продовжуючи стабільно демонструвати високий рівень гри, що не залишилось поза увагою провідних клубів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що потенційний трансфер Забарного може стати рекордним в історії Борнмута як за прибутком, так і за сумою, сплаченою за українського гравця.

Чинна трудова угода гравця з "вишнями" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Забарний відмовився переходити до ПСЖ через росіянина, парижани розмірковують над його продажем.