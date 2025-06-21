Англія

Німецький півзахисник готовий боротися за титули з перших днів на Енфілді.

Ліверпуль офіційно оголосив про підписання півзахисника Баєра Флоріана Вірца. Сума трансферу склала 136 мільйонів євро з урахуванням бонусів — це найдорожчий трансфер в історії англійського клубу.

Новачок "червоних" поділився своїми емоціями про перехід, а також озвучив свої особисті цілі в новій команді.

"Я був просто щасливий за гравців, які насолоджувались цим моментом (перемогою в АПЛ — прим.), а також за людей, зібраних тут. Я думаю, що це було заслужено, тому що вони провели неймовірний сезон. Було просто безумством бачити, скільки людей прийшло і яка атмосфера панувала. На це було дійсно приємно дивитись.

Я прийшов сюди не для того, щоб розважатись, я теж хочу чогось досягти і дати фанатам те, на що вони заслуговують. Звичайно, я хочу продовжувати демонструвати хорошу гру. Тож так, це, безумовно, дає мотивацію досягати більшого. Я б хотів вигравати все щороку! Насамперед ми повинні виконувати свою роботу, я повинен виконувати свою роботу. Ми хочемо досягти успіху.

У минулому сезоні Ліверпуль виграв Прем’єр-лігу, тож моя мета, безумовно, виграти її знову, а також пройти далі в Лізі чемпіонів. Я дуже амбітний", – сказав Вірц.

Раніше повідомлялося, що Баєр не полишає спроб підписати найкращого молодого гравця Серії А на заміну Вірцу.