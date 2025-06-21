Лондонці можуть продати свого вінгера.
Noni Madueke, getty images
21 червня 2025, 11:00
Лондонський Арсенал виявляє інтерес до вінгера Челсі Ноні Мадуеке. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, керівництво "канонірів" цікавиться 23-річним англійцем, але поки що не збирається робити пропозицію ані "синім", ані самому футболісту через те, що вони продовжують вивчати ринок і не розглядають Мадуеке, як пріоритетну ціль.
В свою чергу, Челсі відкритий до продажу свого гравця, якщо отримає вигідну фінансову пропозицію.
Чинна трудова угода футболіста з "пенсіонерами" розрахована до 30 червня 2030 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Цього сезону Ноні Мадуеке відіграв за Челсі 42 матчі, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.