Англія

Лондонці можуть продати свого вінгера.

Лондонський Арсенал виявляє інтерес до вінгера Челсі Ноні Мадуеке. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" цікавиться 23-річним англійцем, але поки що не збирається робити пропозицію ані "синім", ані самому футболісту через те, що вони продовжують вивчати ринок і не розглядають Мадуеке, як пріоритетну ціль.

В свою чергу, Челсі відкритий до продажу свого гравця, якщо отримає вигідну фінансову пропозицію.

Чинна трудова угода футболіста з "пенсіонерами" розрахована до 30 червня 2030 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Ноні Мадуеке відіграв за Челсі 42 матчі, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.