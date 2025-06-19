Англія

Енцо Мареска поділився думками щодо українського вінгера.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував останні новини про ситуацію з українським вінгером Михайлом Мудриком.

"Ми вже провели цілий сезон без Мудрика. Ми вирішили, що нам потрібен вінгер. Нам потрібно підсилити цю позицію.

Я розмовляв з Михайлом в Польщі, коли ми грали у фіналі Ліги конференцій. З того часу ми не розмовляли. Мені нічого додати. У мене немає додаткової інформації.

Михайло — гравець Челсі. Поки він ним залишається, я буду йому довіряти. Це стосується не тільки його. Це стосується всіх гравців загалом", — наводить слова Марески Mirror.

Раніше повідомлялося, що допінг-проба В Мудрика виявилась позитивною.