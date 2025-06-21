Англія

Астон Вілла вимагатиме солідної компенсації.

Аргентинський воротар бірмінгемської Астон Вілли Еміліано Мартінес емоційно попрощався з фанатами "левів" після останнього домашнього матчу в сезоні проти лондонського Тоттенгема (2:0), що натякало на його майбутній відхід із клубу.

Претендентів на підписання 32-річного чемпіона світу на ринку при цьому достатньо — і Манчестер Юнайтед напередодні долучився до цього переліку.

"Червоні дияволи" звернулись до бірмінгемського колективу із запитом щодо трансферу та почули у відповідь уже відому суму відступних за гравця, яку хоче побачити на своєму рахунку Вілла після здійснення потенційного трансферу.

Реакції Юнайтед на таки вимоги колективу Унаї Емері наразі не було, але очікується, що клуб продовжуватиме тиснути на Віллу в ситуації, коли Мартінес із контрактом до 2029 року хоче змінити місце роботи.

У цьому сезоні на рахунку "Дібу" 53 матчі, 61 пропущений гол та 16 "сухих" зустрічей.