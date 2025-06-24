Англія

Кота Такаї може перебратися на Туманний альбіон.

Захисник Кавасакі Фронтале Кота Такаї може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного японця зацікавлений лондонський Тоттенгем, який вже погодив контракт із футболістом.

Також зазначається, що сума трансферу футболіста збірної Японії становитиме близько п'яти мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Такаї провів 28 матчів, у яких забив два м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем поки не може продати Сона через комерційний контракт.